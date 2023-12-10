Ігнат розповів про запаси ракет і дронів у росії [ Редагувати ]
На сьогоднішній день росія має на складі 870 ракет різних типів, що є менше, ніж у попередньому році. Одночасно росіяни виявляють здатність виробляти та отримувати більше дронів від Ірану, ніж це було раніше.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, у інтерв'ю "РБК-Україна".
Ігнат повідомив, що протягом півроку, з 9 вересня по 12 березня 2023 року, було знищено 750 ворожих крилатих ракет із близько 1100 запущених цілей під час російських атак на українську енергетику. Також росіяни залишили у себе на складі 30% ракет.
Тобто в них (росіян – ред.) було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року. Зараз у них і "Кинжалів", і "Іскандерів" обох типів, і Х-22, і "Калібрів", і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше, - розповів речник ПС.
Він додав, що за вказаний період атак по енергетиці окупанти запустили таку ж кількість дронів, як і ракет – понад 1000. З них було знищено 750 БПЛА.
Зараз ситуація у росіян інша - в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів, - вказав Ігнат.
Він ствердно відповів на запитання про те, чи робитиме ворог під час атак акцент на "Шахеди": "Він уже робиться, підрахуйте за останні три місяці".
Нагадаємо, росія може повторити ударами крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окупанти тримали паузу понад два місяці і, ймовірно, накопичували ракети.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
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