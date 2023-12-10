Українські захисники спалили ще 50 одиниць техніки окупантів [ Редагувати ]
Окупанти втратили 50 одиниць своєї техніки за добу 9-10 грудня, серед них - 10 броньованих машин, 4 танки та 6 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 338820 (+700) осіб,
- танків ‒ 5636 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10529 (+10) од,
- артилерійських систем – 8064 (+6) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1586 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10623 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 1162 (+3)
Наразі дані уточнюються.
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