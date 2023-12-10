На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 337 окупантів - Тарнавський [ Редагувати ]
На Таврійському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Окупанти зменшили кількість штурмових дій та знову почали задіювати для ударів авіацію.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.
Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського.
В районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки відбито 8 атак.
На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області.
На Запоріжжі відбито 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного.
Водночас, на Мелітопольському напрямку, сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 337 осіб.
Знищено 9 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 ББМ, 3 БМД-4 та 1 артсистема. Також було знищено склад боєприпасів та 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено.
Загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.
За даними Генштабу ЗСУ, впродовж 9-10 грудня окупанти втратили 50 одиниць техніки, серед них - 10 броньованих машин, 4 танки та 6 артсистем.
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