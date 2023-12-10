Київський баскетбольний клуб "Будівельник" відмовився від участі в українській Суперлізі через фінансові труднощі. Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Столичний Будівельник листом повідомив Федерацію баскетболу України про припинення участі у чемпіонаті Суперліги Favbet.

Причиною непростого рішення є "втрата спонсорської підтримки та відсутність власного фінансування та з метою недопущення подальшого поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу".

Чинний чемпіон України "Будівельник" наразі займає другу сходинку в турнірній таблиці Суперліги Favbet, маючи 10 перемог в 13 матчах. На цьому тижні у Дніпрі команда Дмитра Забірченко виграли три матчі, в тому числі завдавши першої поразки в сезоні "Дніпру".

"Будівельник" - найтитулованіший баскетбольний клуб в Україні, 11-разовий чемпіон. Після уходу столичного клубу у Суперлізі залишиться 10 клубів.

Нагадаємо, у квітні збірна України з баскетболу отримала нових тренерів чоловічої та жіночої команди.