Баскетбольний клуб "Будівельник" знявся з Суперліги через брак коштів [ Редагувати ]
Київський баскетбольний клуб "Будівельник" відмовився від участі в українській Суперлізі через фінансові труднощі. Про це повідомила Федерація баскетболу України.
Столичний Будівельник листом повідомив Федерацію баскетболу України про припинення участі у чемпіонаті Суперліги Favbet.
Причиною непростого рішення є "втрата спонсорської підтримки та відсутність власного фінансування та з метою недопущення подальшого поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу".
Чинний чемпіон України "Будівельник" наразі займає другу сходинку в турнірній таблиці Суперліги Favbet, маючи 10 перемог в 13 матчах. На цьому тижні у Дніпрі команда Дмитра Забірченко виграли три матчі, в тому числі завдавши першої поразки в сезоні "Дніпру".
"Будівельник" - найтитулованіший баскетбольний клуб в Україні, 11-разовий чемпіон. Після уходу столичного клубу у Суперлізі залишиться 10 клубів.
Нагадаємо, у квітні збірна України з баскетболу отримала нових тренерів чоловічої та жіночої команди.
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Ця новина була оприлюднена спортивним журналістом Володимиром Звєровим
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