У Великому Бурлуку на Харківщині окупанти ракетами по гуртожитку [ Редагувати ]
Російська армія вдарила ракетами по селищу Великий Бурлук на Харківщині (40 км від Куп'янська, 20 км від кордону). Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи.
Про жертв і постраждалих очільник Харківщини не повідомляє.
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що російські окупанти двома зенітними керованими ракетами С-300 вдарили по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області.
Нагадаємо, напередодні через обстріл Куп'янська загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік отримав уламкові поранення.
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