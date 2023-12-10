Російська армія вдарила ракетами по селищу Великий Бурлук на Харківщині (40 км від Куп'янська, 20 км від кордону). Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи.

Про жертв і постраждалих очільник Харківщини не повідомляє.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що російські окупанти двома зенітними керованими ракетами С-300 вдарили по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області.

Нагадаємо, напередодні через обстріл Куп'янська загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік отримав уламкові поранення.