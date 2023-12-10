Внаслідок торнадо в Теннессі загинули шестеро людей (відео) [ Редагувати ]
Під час торнадо у штаті Теннессі, США, загинули щонайменше шестеро людей. Про це повідомляє CNN з посиланням на представників управління з надзвичайних ситуацій.
Понад 20 людей постраждали. Декілька людей залишаються під завалами зруйнованих будинків.
Серед шести загиблих троє мешканців міста Медісон на північ від Нешвілла, а також троє мешканців округу Монтгомері. Через торнадо обвалися кілька будівель, пошкоджені автомобілі.
За даними моніторингового ресурсу PowerOutage.us, понад 74 тисяч жителів Теннессі залишаються без електрики.
Влада північно-західного Теннессі закликала водіїв триматися подалі від доріг, а мешканців за можливістю не виходити з дому. За даними національної метеорологічної служби, два торнадо виникли на сході США неподалік узбережжя Мексиканської затоки.
по темі
У понеділок, 27 листопада, в Україні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), вночі та вранці (крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей) - 25-30 м/с. Очікуються хуртовини (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)
29 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с; в західних областях вночі хуртовини, на дорогах ожеледиця; в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг
Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 559 населених пунктів в 10 областях
В Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду. Про це повідомило видання "Думська" з посиланням на правоохоонців
На Херсонщині, де багато районів перебувають під російським обстрілом, негода призвела до перебоїв з електропостачанням. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
У зв'язку із погіршенням погодних умов повідомляють про заборону руху великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення: М-15 Одеса - Рені (на місто Бухарест) і М-28 Одеса — Южне - М-14 (Об’їзд м. Одеси)