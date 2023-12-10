Під час торнадо у штаті Теннессі, США, загинули щонайменше шестеро людей. Про це повідомляє CNN з посиланням на представників управління з надзвичайних ситуацій.

Понад 20 людей постраждали. Декілька людей залишаються під завалами зруйнованих будинків.

Серед шести загиблих троє мешканців міста Медісон на північ від Нешвілла, а також троє мешканців округу Монтгомері. Через торнадо обвалися кілька будівель, пошкоджені автомобілі.

За даними моніторингового ресурсу PowerOutage.us, понад 74 тисяч жителів Теннессі залишаються без електрики.

Влада північно-західного Теннессі закликала водіїв триматися подалі від доріг, а мешканців за можливістю не виходити з дому. За даними національної метеорологічної служби, два торнадо виникли на сході США неподалік узбережжя Мексиканської затоки.