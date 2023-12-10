Китайська ракета носій "Чанчжен-2Г" (Changzheng-2D, Long March-2D) успішно запустила в космос супутник дистанційного зондування Землі "Яогань-39" (Yaogan-39). Про це повідомляє Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).

Запуск відбувся о 9:58 за пекінським часом (3:58 за московським часом) з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю. Космічний апарат було виведено на задану орбіту.

Цей запуск став 500-м для ракети-носія серії "Чанчжен".

Нагадаємо, на початку грудня SpaceX запустила в космос перший розвідувальний супутник Південної Кореї.