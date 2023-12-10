Зеленський вирушив до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до Аргентини, де 10 грудня візьме участь у церемонії інавгурації Хав'єра Мілея, обраного президентом країни.
На шляху дорогою до Аргентини Зеленський також провів першу в історії двосторонніх відносин зустріч із прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссеш Коррейя та Сілва.
Зеленський вперше відвідує Латинську Америку і в ході поїздки планує заручитися підтримкою країн Глобального Півдня у війні проти росії.
Також український лідер може використати інавгурацію Хав'єра Мілея, щоб зустрітися в Аргентині з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Цей політик, котрий вважається найближчим союзником володимира путіна в Європі, раніше заявляв, що Україні "не перемогти на полі бою" і що вона не готова до вступу до ЄС.
Економіст Хав'єр Мілей, який представляє лібертаріанський альянс "Свобода настає", переміг на президентських виборах в Аргентині 19 листопада, набравши у другому турі 55% голосів.
У своїй передвиборчій кампанії він виступав за жорсткі реформи економічної системи Аргентини, за що його прозвали "економістом з бензопилою". Зокрема Мілей пропонував розігнати Центробанк і безліч міністерств, у тому числі праці та освіти, а також перевести країну з песо на американський долар.
Напередодні голосування Хав'єр Мілей заявляв, що на посаді президента не розвиватиме відносин з росією, Китаєм і Бразилією.
Після обрання, як повідомлялося, він запропонував Володимиру Зеленському організувати в Аргентині саміт з країнами Південної Америки щодо досягнення миру в Україні.
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