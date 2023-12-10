Російська армія почала "узгоджену кампанію" повітряних ударів, спрямовану на руйнування енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє у своєму черговому звіті Міністерство оборони Великої Британії.

Вночі 7 грудня російська авіація вперше з 21 вересня 2023 року завдала серії масивних ударів по Києву та центральній Україні з використанням парку важких бомбардувальників.

Літаки Ту-95 запустили з Каспійського моря щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування, швидше за все Х-101 (за класифікацією НАТО - AS-23a KODIAK), стверджують британські військові.

росія майже напевно накопичила ці ракети для використання у зимовій кампанії. Ймовірно, це було початком узгодженої кампанії росії, спрямованої на деградацію енергетичної інфраструктури України.

При цьому в британському Міноборони відзначають, що збитки від цієї атаки є "мінімальними", оскільки більшість ракет були успішно перехоплені українською ППО.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про дві російські атаки: нічну 7 грудня та ранкову 8 грудня. У ході першої, за даними українських військових, армія рф запустила сім ударних безпілотників "Шахед-136/131" та шість зенітних керованих ракет С-300 по Дніпропетровській та Харківській областях. Сили ППО збили п'ять дронів.

Під час другої атаки російські бомбардувальники Ту-95МС випустили 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 по об'єктах інфраструктури Дніпропетровської та Київської областей, повідомляли ЗСУ. Українська ППО знищила 14 ракет. Повідомлялося, що внаслідок удару по місту Павлограду загинув мирний житель.

8 грудня ДТЕК повідомляла, що теплоелектростанція в прифронтовому регіоні знову стала об'єктом обстрілу з боку російської армії. Це була вже третя атака по ТЕС.