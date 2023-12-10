росія почала "узгоджену кампанію" з руйнування української енергетики - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Російська армія почала "узгоджену кампанію" повітряних ударів, спрямовану на руйнування енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє у своєму черговому звіті Міністерство оборони Великої Британії.
Вночі 7 грудня російська авіація вперше з 21 вересня 2023 року завдала серії масивних ударів по Києву та центральній Україні з використанням парку важких бомбардувальників.
Літаки Ту-95 запустили з Каспійського моря щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування, швидше за все Х-101 (за класифікацією НАТО - AS-23a KODIAK), стверджують британські військові.
росія майже напевно накопичила ці ракети для використання у зимовій кампанії. Ймовірно, це було початком узгодженої кампанії росії, спрямованої на деградацію енергетичної інфраструктури України.
При цьому в британському Міноборони відзначають, що збитки від цієї атаки є "мінімальними", оскільки більшість ракет були успішно перехоплені українською ППО.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про дві російські атаки: нічну 7 грудня та ранкову 8 грудня. У ході першої, за даними українських військових, армія рф запустила сім ударних безпілотників "Шахед-136/131" та шість зенітних керованих ракет С-300 по Дніпропетровській та Харківській областях. Сили ППО збили п'ять дронів.
Під час другої атаки російські бомбардувальники Ту-95МС випустили 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 по об'єктах інфраструктури Дніпропетровської та Київської областей, повідомляли ЗСУ. Українська ППО знищила 14 ракет. Повідомлялося, що внаслідок удару по місту Павлограду загинув мирний житель.
8 грудня ДТЕК повідомляла, що теплоелектростанція в прифронтовому регіоні знову стала об'єктом обстрілу з боку російської армії. Це була вже третя атака по ТЕС.
по темі
Близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи
росіяни виявляють здатність виробляти та отримувати більше дронів від Ірану, ніж це було раніше
Протягом останньої доби, російські окупнати здійснили 71 обстріл Херсонської області, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, систем "Град", танків, безпілотників та авіації
Протягом останньої доби росія намагалася атакувати Україну, випустивши керовану ракету Х-59 та ударний безпілотник типу "Shahed-136/131"
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про те, що наразі в Україні є єдина загроза, що може призвести до системної аварії