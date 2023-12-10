Японський бейсболіст Сехей Охтані підписав контракт з клубом Головної ліги бейсболу (MLB) "Лос-Анджелес Доджерс". У рамках угоди на 10 років він отримає $700 млн, повідомляє телеканал ESPN.

Це найбільший контракт в історії спорту Північної Америки і, як пише Associated Press, можливо, найбільший контракт в історії світового спорту.

Про укладання угоди повідомив сам Охтані на своїй сторінці в Instagram.

Японський бейсболіст Сехей Охтані

Колишній рекорд у Північній Америці був встановлений в американському футболі у 2020 році. Тоді квотербек Канзас-Сіті Патрік Махоумс підписав 10-річний контракт з командою на $450 млн.

Сума контракту перевищує на 64% колишній рекорд у бейсболі - 12-річну угоду з аутфілдером "Лос-Анджелес Ейнджелс" Майклом Траутом ($426,5 млн). Крім того, середньорічна виплата в $70 млн вища на 62% за попередній рекорд у бейсболі.

29-річний Охтані раніше грав за "Лос-Анджелес Ейнджелс". Тричі учасник усіх зірок MLB, двічі найцінніший гравець Американської ліги. Переможець у складі збірної Японії Світової бейсбольної класики (найбільший турнір збірних).

Японський бейсболіст Сехей Охтані