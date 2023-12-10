Перемога екс-президента США Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах 2024 року може призвести до виходу країни з НАТО. Про це пише The New York Times.

За її даними, серед дипломатів, а також в урядах країн НАТО "зростає тривога, що повернення Трампа може означати не лише відмову від України, а й американський відхід з [європейського континенту] та спустошення Північноатлантичного альянсу".

Видання наводить слова колишнього верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі адмірала ВМС США у відставці Джеймса Ставрідіса:

У Європі бояться, що друге президентство Трампа призведе до того, що Сполучені Штати вийдуть з НАТО. Це буде величезний стратегічний та історичний провал нашої країни.

Більшість представників європейських країн не знають, який підхід обрати у разі перемоги Трампа на президентських виборах. На думку видання, невеликі держави можуть спробувати налагодити стосунки з Трампом через закупівлю американської зброї чи компліментарні жести.

Наступні вибори президента США відбудуться у листопаді 2024 року. 25 квітня чинний президент Джо Байден заявив, що добиватиметься переобрання на найвищу державну посаду. Трамп повідомив про вступ до передвиборчих перегонів у листопаді 2022 року.

Згідно з листопадовим опитуванням NBC, рейтинг схвалення політики чинного президента Джо Байдена впав до рекордно низького рівня (40%) з моменту його вступу на посаду в 2021 році. Він заявив, що має намір снувати балотуватися в президенти, щоб перешкодити обранню Трампу.

Нагадаємо, Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну.