Перемога Трампа може призвести до виходу США з НАТО - NYT [ Редагувати ]
Перемога екс-президента США Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах 2024 року може призвести до виходу країни з НАТО. Про це пише The New York Times.
За її даними, серед дипломатів, а також в урядах країн НАТО "зростає тривога, що повернення Трампа може означати не лише відмову від України, а й американський відхід з [європейського континенту] та спустошення Північноатлантичного альянсу".
Видання наводить слова колишнього верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі адмірала ВМС США у відставці Джеймса Ставрідіса:
У Європі бояться, що друге президентство Трампа призведе до того, що Сполучені Штати вийдуть з НАТО. Це буде величезний стратегічний та історичний провал нашої країни.
Більшість представників європейських країн не знають, який підхід обрати у разі перемоги Трампа на президентських виборах. На думку видання, невеликі держави можуть спробувати налагодити стосунки з Трампом через закупівлю американської зброї чи компліментарні жести.
Наступні вибори президента США відбудуться у листопаді 2024 року. 25 квітня чинний президент Джо Байден заявив, що добиватиметься переобрання на найвищу державну посаду. Трамп повідомив про вступ до передвиборчих перегонів у листопаді 2022 року.
Згідно з листопадовим опитуванням NBC, рейтинг схвалення політики чинного президента Джо Байдена впав до рекордно низького рівня (40%) з моменту його вступу на посаду в 2021 році. Він заявив, що має намір снувати балотуватися в президенти, щоб перешкодити обранню Трампу.
Нагадаємо, Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну.
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