У районах Краматорська зникло світло [ Редагувати ]
У неділю, 10 грудня, у деяких районах Краматорську зникло електропостачання. Про це повідомляє Краматорська міська рада.
Наразі спеціалісти працюють над усуненням проблеми.
У Краматорську місцями зникло електропостачання - РЕМ працюють над зʼясуванням причин відключення.
За даними мерії, щойно спеціалісти знайдуть причину аварійної ситуації, вони повідомлять містян про подальший перебіг подій.
Раніше ми писали про те, що в Україні виник дефіцит електроенергії.
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