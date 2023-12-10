Окупанти обстріляли Херсон, є поранений [ Редагувати ]
У неділю, 10 грудня, окупанти в черговий раз обстріляли Херсон. Про це свідчить допис Херсонської ОВА в Telegram.
В результаті атаки отримала поранення одна людина.
Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання у житлову забудову.
В результаті обстрілу осколкові поранення голови та вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Наазі медики надають йому необхідну допомогу.
Нагадаємо, 9 грудня окупанти рф атакували центральну частину Херсона, одна людина постраждала внаслідок атаки.
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