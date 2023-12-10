У неділю, 10 грудня, окупанти в черговий раз обстріляли Херсон. Про це свідчить допис Херсонської ОВА в Telegram.

В результаті атаки отримала поранення одна людина.

Вдень ворог вдарив по місту. Було влучання у житлову забудову.

В результаті обстрілу осколкові поранення голови та вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Наазі медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, 9 грудня окупанти рф атакували центральну частину Херсона, одна людина постраждала внаслідок атаки.