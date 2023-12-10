Мокрий сніг, ожеледь та туман: прогноз погоди на 11 грудня [ Редагувати ]
У понеділок, 11 грудня, на сході України й на Закарпатті очікується мокрий сніг й дощ. Про це повідомляє український гідрометеорологічний центр.
Тим часом в східних та центральних областях - ожеледь.
Часом очікується невеликий сніг, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг та дощ. У східних та центральних областях ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман.
На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.
Зазначається, що вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.
- на заході коливатиметься від -4 до -2 вночі й від -1 до +2 вдень;
- на півночі коливатиметься від -4 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;
- на півдні коливатиметься від +0 до +4 вночі й від +5 до +9 вдень;
- на сході коливатиметься від -5 до -1 вночі й від -2 до +1 вдень.
- У Києві:
Хмарно, часом невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура в області вночі та вдень від -3 до -2, а в Києві вночі та вдень близько +0.
До кінця доби 10 грудня та впродовж 11 грудня у східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий.
Також попереджають про ризик порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Нагадаємо, українці можуть готуватися до приходу нового циклону з Туреччини, який принесе з собою сніг та вплив на погодні умови в окремих областях.
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