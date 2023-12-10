Оплата за електроенергію: як зекономити [ Редагувати ]
В Україні нещодавно відбулося підвищення тарифів на електроенергію. Енергетики розробили поради щодо розумного споживання та економії електроенергії.
Як це зробити, повідомляє енергетична компанію YASNO.
Ефективне використання цих порад не лише допоможе вам скоротити витрати на електроенергію, а й сприятиме раціональному використанню електричної енергії, особливо у години пікового споживання з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
по темі
У Подільському районі Одеської області підліток загинув, впавши у криницю
У неділю, 10 грудня, у деяких районах Краматорську зникло електропостачання
Активні користувачі соціальних мереж, зокрема TikTok, вже певний час спостерігають за цікавим трендом у прямих ефірах
Грудень - час дива та свят. Попри тяжкі часи діти мають відчувати себе дітьми, радіти життю та вірити у дива. Саме тому, у столиці підготували ряд заходів, які подарують дітям незабутні враження та емоції
В Ужгороді, в тренажерних залах, відбувся несподіваний рейд Територіального центру комплектування (ТЦК). Під час тренувань чоловікам та тренерам були видані повістки