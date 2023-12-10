У неділю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Аргентині провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Дякую президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм.

Під час переговорів із президентом Луїсом Лакальє Поу Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна – Латинська Америка.

З президентом Даніелем Нобоа обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Запропонував долучитися до імплементації Української формули миру.

"Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію", - додав він.

Нагадаємо, що Зеленський вирушив до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея.

У своїй передвиборчій кампанії він виступав за жорсткі реформи економічної системи Аргентини, за що його прозвали "економістом з бензопилою". Зокрема Мілей пропонував розігнати Центробанк і безліч міністерств, у тому числі праці та освіти, а також перевести країну з песо на американський долар.

Напередодні голосування Хав'єр Мілей заявляв, що на посаді президента не розвиватиме відносин з росією, Китаєм і Бразилією.

Після обрання, як повідомлялося, він запропонував Володимиру Зеленському організувати в Аргентині саміт з країнами Південної Америки щодо досягнення миру в Україні.