Зеленський провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору [ Редагувати ]
У неділю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Аргентині провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.
Дякую президенту Сантьяго Пеньї за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. Обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною та Парагваєм.
Під час переговорів із президентом Луїсом Лакальє Поу Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна – Латинська Америка.
З президентом Даніелем Нобоа обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Запропонував долучитися до імплементації Української формули миру.
"Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію", - додав він.
Нагадаємо, що Зеленський вирушив до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея.
У своїй передвиборчій кампанії він виступав за жорсткі реформи економічної системи Аргентини, за що його прозвали "економістом з бензопилою". Зокрема Мілей пропонував розігнати Центробанк і безліч міністерств, у тому числі праці та освіти, а також перевести країну з песо на американський долар.
Напередодні голосування Хав'єр Мілей заявляв, що на посаді президента не розвиватиме відносин з росією, Китаєм і Бразилією.
Після обрання, як повідомлялося, він запропонував Володимиру Зеленському організувати в Аргентині саміт з країнами Південної Америки щодо досягнення миру в Україні.
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