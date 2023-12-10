Незламні Герої з усієї України зібралися сьогодні в Києві на комплексних інклюзивних змаганнях "Kyiv Military Games".

Лише за перший рік повномасштабного вторгнення понад дві тисячі учасників бойових дій оформили інвалідність, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Повернутися до повноцінного життя їм допомагають психологи, реабілітологи, а також спортивні змагання.

Приміром в столиці для ветеранів організували комплексні інклюзивні змагання "Kyiv Military Games", там побував побував Юрій Куций.

Незламні Герої з усієї України зібралися сьогодні в Києві на комплексних інклюзивних змаганнях "Kyiv Military Games". Ветерани, які отримали поранення, зможуть випробувати свої сили у веслуванні, пуверліфтингу, стрільбі з луку, легкій атлетиці та інших видах спорту. Постійним учасником подібних змагань є Олександр, який з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Київщини.

Олександр Швачка, колишній десантник, учасник змагань:

Отримав травму на початку, 14 березня 22-го року, це було в смт. Макарів Київської області Бучанського району. Розрив танкового снаряду.

Не зважаючи на ампутацію однієї ноги, хлопець продовжує жити на повну, завдяки спортивній реабілітації. Олександр пишається, що йому декілька разів випала честь представляти Україну на міжнародних змаганнях.

Олександр Швачка, колишній десантник, учасник змагань:

В Мадриді це був адаптивний стронгмен, ми притягнули 8 ветеранів, сім із них з ампутованими кінцівками, протягнули 4 тягача, масою 35 тон на 20 метрів за 30 секунд в упорі сидячи за канат. Це був просто світовий рекорд. Далі - забіг морської піхоти, ну я собі поставив за ціль добігти до фінішу.

Зараз організатори українських змагань, ставлять Олександра в приклад новачкам, які лише приєднуються до спортивної спільноті.

Василь Вірастюк, головний суддя змагань:

Ви тільки що спілкувалися з Олександром Швачкою і ви можете бачити на скільки комунікабельна людина і це, між іншим, той позитив, який ми очікуємо від змагань. Коли ветеран після перенесеної травми, поранення чи то ампутації, трішки зажатий в собі, виступаючи тут, проявляє себе емоційно і тим самим соціалізується.

Це заключні змагання в цьому році, на які зареєструвалися понад 200 учасників і це хороший результат - переконані в Федерації стронгмену України.

Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України:

В сезоні 23-го року ми провели 12 комплексних змагань для ветеранів, військовослужбовців по всій країні. Насправді відбулося 5 заходів в Києві і решта у нас відбулися по різних регіонах України. В кожному заході брали участь від ста до 200 учасників.

А це приблизно дві тисячі тих, хто за цей рік змогли подолати свою травму і знайти себе в спорті.