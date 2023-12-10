Запоріжжя - під вогнем противника. Росіяни гатять з важкої артилерії. Тільки за минулу добу - майже 80 ударів. Прильоти зафіксували у 20 населених пунктах. Пошкоджено житловий будинок та автівку.

Гуляйполе - одне з прифронтових міст регіону. Артилерійська канонада лунає там щодня. Через обстріли колись затишне містечко поступово перетворюється на суцільні руїни. Та навіть зараз там мешкає близько 2-х тисяч людей. Як виживають? І чому відмовляються виїжджати? Відповіді у репортажі Сергія Вендіна.

Біль, що душить зсередини, підступає до горла, коли потрапляєш до будь-якого міста чи села у прифронтовій зоні. Гуляйполе російські загарбники прозвали "злим містом", бо отримали тут потужний опір. За це мстяться місцевим, як дикуни. По місту щодня гатять з артилерії, кидають авіабомби.

Та у пошкоджених та напівзруйнованих будинках досі є життя.

У будинку Олександра гуляє вітер. Через ворожі обстріли вибило шибки та двері. Щось вдалося підлатати. Та зимувати чоловік перебрався до літньої кухні. Кімнату швидше можна прогріти. Тут довше тримається тепло.

Майже два роки Олександр не бачив дітей та онуків - вони евакуювалися. 9 місяців тому померла дружина, яка не хотіла кидати чоловіка в небезпеці. Після одного з обстрілів він і сам здивувався, що залишився живий.

Олександр Москальов, житель Гуляйполя:

Страшний день був, коли ракета влетіла, перед вікном, а я сидів на тому, держав в руках репродуктор. І вона як ужарила, мене ж і я думаю: ото був день. Ну, все. Подригав ногами. Живий. Пронесло. А побило здорово.

На зиму чоловік запасся картоплею з власного городу та консервами та крупами з гуманітарних наборів. У Гуляйполі в кожного такий продуктовий кошик та безліч історій про подих смерті в спину. Раїса облаштувала на зиму останню вцілілу кімнату у зруйнованому будинку. Ворожий снаряд разом з будівлею забрав життя її чоловіка.

Раїса Кардашова, жителька Гуляйполя:

Другий взрив страшенний. Аж огонь залетів. Вирвало у мене вікна.. Пішла в двір. Боже! Кухні немає. Кохочка! Коха, де ти? Котичок, де ти? Він же сюди в кухню ходив ховаться. Глянула. Погрєб розвалений. Кусками бетону засипало. Присвітила. Як одкину одєело пів голови одрубало, руку одрубало.

Чоловіка так і поховали у ковдрі, якою він тоді накрився.

Раїса Кардашова, жителька Гуляйполя:

Такє пушисте. Його прям загорнули в те одєяло і в труну положили, бо дуже страшно було його брать і… ужас один…

Жінка не розуміє чим українці завинили росіянам, що ті прийшли з війною. Попри біль, сльози, скруту Раїса знаходить сили та можливість допомагати нашим захисникам.

Раїса Кардашова, жителька Гуляйполя:

По національності чоловік і я - ми росіяни, но ми душею українці. Я воякам варила їсти. Уїзжали на Бахмут танкісти, я якраз пішла до них. Понесла. Вони отказувались. А потом без мене не змогли. Так вони досі дзвонять до моєї дочки і благодарять. Кажуть: Петровну ми здєсь не забиваем. Ждьом коли вона приїде лісапедом з кастрюлями, но она так далєко от нас.

Навесні Раїса збирається ремонтувати будинок.

Я все можу робить. Жінка сильна, но буває таке знаєте… (плаче) бувають такі мінути, що ти безпорадний.

Нині у Гуляйполі залишається близько 2 тисяч людей. Незламних людей, які не втрачають віру у нашу перемогу.