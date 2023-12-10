У Подільському районі Одеської області підліток загинув, впавши у криницю. За інформацією пресслужби поліції, ймовірно, 12-річний хлопчик просто послизнувся, коли набирав воду з криниці на території домогосподарства в одному з сіл Балтської територіальної громади.

Там хлопчик підковзнувся, не втримав рівновагу і впав у криницю. Батько, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витяг його ще живого. Але до приїзду лікарів постраждалий помер.



Точну причину смерті дитини має встановити судово-медична експертиза. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".