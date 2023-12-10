Новий спортивно-реабілітаційний центр в Ужгороді прийняв перших пацієнтів. Це люди з інвалідністю та військові. Створення об'єкту тривало цілих 10 років. Громадські активісти довго шукали однодумців, а згодом і спонсорів. Чи все задумане їм вдалося зробити? Розкаже Мар'яна Мартин.

Віктор Петров - керівник медичної частини Спортивно-реабілітаційного центру:

Кабінет лікаря, це місце першого візиту для пацієнтів. Це є вертакалізатор, це є масажний кабінет. Масажний кабінет з можливістю проведення різних методик. А це кабінет у нас для лікувальної фізкультури, і ми маємо тут певний набір технічний…

У кабінеті фізичної підготовки нового спортивно-реабілітаційного центру імені Олега Кравця в Ужгороді - чимало тренажерів. І всі вони готові до роботи. Як і 8 медиків, які безкоштовно зголосилися працювати з відвідувачами центру.

Віктор Петров - керівник медичного центру Спортивно-реабілітаційного центру:

Понад 400 чоловік мого колективу погодилися підтримати, і вони будуть працювати тут вахтовим методом по дням по чергуванням. Нам дуже потрібна підтримка, щоб ми могли крім ентузіазму мати так само можливості придбати витратні матеріали, а також годувати наших героїв.

Спортивно-реабілітаційний центр в Ужгороді збудували на місці колишньої котельні. Ініціатор його створення, Олександр Лизанець, згадує, в якому стані була будівля.

Олександр Лизанець - ініціатор будівництва Спортивно-реабілітаційного центру:

Тут була котельня стара у мусорі, тут бомжи жили. Тут члени організації убирали тот мусор і холодильники старі були і всьо, всьо, всьо. І бачите, як Бог дає.

Котельню активісти отримали в оренду ще 10 років тому. Щоб реалізувати проєкт Центру, оббивали чиновницькі пороги не один рік. Виготовили проєктно-кошторисну документацію.

Віктор Шатров - громадський активіст:

Нам багато хто відмовляв, що це дуже великий, амбітний проєкт, що не потягнете, що ми прості га, що без якихось там інвесторів за плечима, але ми вирішили ризикнути. Ну і це питання вдалося на сесії в 2014 році протягнути і надали на 49 років в оренду під 1 гривню будівлю. Ну і почалися пошуки грантових програм.

Спочатку вдавалося знаходити поодиноких спонсорів. А в у 2016 році амбітні плани зрушили з мертвої точки. Чоловіки змогли добитися фінансування із Державного фонду регіонального розвитку. Тоді привели до пуття стіни будинку, зробили водовідведення, провели електрику.

Богдан Андріїв - міський голова Ужгорода:

Тут були кошти з обласного і міського бюджетету і з фонду регіонального розвитку на загальну суму 11,5 млн і це так добре сталося, що їм вдалося залучити міжнародних спонсорів.

600 тисяч доларів для облаштування медичної частини Центру надали міжнародні донори. Спонсори закупили й частину реабілітаційного та спортивного обладнання. Едуард Залеський теж підтримував проєкт будівництва центру від початку. Нині як військовий, він ще більше розуміє, наскільки важливими є подібні реабілітаційні заклади.

Едуард Залеський - громадський активіст, військовослужбовець:

Як учасник бойових дій я досить добре знаю, що таке адаптація до нормальних умов з лінії фронту. І на сьогоднішній день все більше і більше моїх побратимів, ветеранів хлопців, які захищають нашу Україну, потребують соціальної і психологічної адаптації. Таких центрів повинно бути в Україні багато.

Натепер центр уже приймає перших відвідувачів.

Михайло - відвідувач Спортивно-реабілітаційного центру:

В мене спастика дуже, мучить, і я як силові тренажори позаймаюся, потім спастика менше.

Наразі тут проходитимуть реабілітацію тридцять відвідувачів. Це люди з інвалідністю, військові. Але роботи в Центрі повністю не завершено. Треба ще обладнати спортзал.

Олександр Лизанець - ініціатор будівництва Спортивно-реабілітаційного центру:

Тут потрібно ще залити стяжку і покриття зробити і покрасити стелю, освітлення зробити і витяжку зробити. Я вірю, тому що я тут живу.

Коштів для облаштування Центру потрібно ще чимало. Частково допомогти зголосилась мерія. Олександр Лизанець і всі його колеги вірять, що знайдуть іще небайдужих. Щоб спортивно-реабілітаційний центр, аналогів якому немає на Закарпатті, запрацював наповну.