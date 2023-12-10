У неділю, 10 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" підполковник, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський назвав основні потреби на фронті.

Це однозначно збільшення кількості БК, починаючи від ствольної артилерії і гранатометів, а також збільшення FPV дронів та інших безпілотних летальних апаратів, які здійснюють розвідку чи являються ударними. Тобто це три такі напрямки, які хотілось би збільшувати.

"Також можу додати про мобілізацію. Адже у мене є такі хлопці, які повернуться в стрій лише через пів року аж, а поповнювати підрозділ потрібно. Тому чекаємо на мобілізацію", - додав він.