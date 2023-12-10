Командир батальйону бригади "Рубіж" назвав основні потреби на фронті [ Редагувати ]
У неділю, 10 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" підполковник, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський назвав основні потреби на фронті.
Це однозначно збільшення кількості БК, починаючи від ствольної артилерії і гранатометів, а також збільшення FPV дронів та інших безпілотних летальних апаратів, які здійснюють розвідку чи являються ударними. Тобто це три такі напрямки, які хотілось би збільшувати.
"Також можу додати про мобілізацію. Адже у мене є такі хлопці, які повернуться в стрій лише через пів року аж, а поповнювати підрозділ потрібно. Тому чекаємо на мобілізацію", - додав він.
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