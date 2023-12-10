У неділю, 10 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна розповіла, чого чекати від пенсій наступними роками.

Ідея така, щоб людина після виходу на пенсію отримувала не менше 50% від свого середнього заробітку. З наступного року передбачається що буде сформована солідарна пенсійна система, передбачається, що вона буде забезпечувати 30% від цього рівня середнього заробітку людини.

"З 2025 року в Україні буде підключена так звана накопичувальна компонента, яка ще додасться додатково 20%. Відповідно буде обраховуватись максимально справедливий показник для людини, який буде полягати у співвідношенні між розмір єдиного соціального внеску, який сплачується людиною чи підприємством за місяць до середньої заробітної плати в Україні власне в цей місяць року", - додала вона.