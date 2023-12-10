Є у вагоні і спеціально облаштоване купе для людей з інвалідністю.

З Дніпра до Польщі за 20 годин. "Укрзалізниця" запустила новий потяг. Щодня з українського міста до польського Хелма потяг перевозитиме понад 300 пасажирів. Така подорож коштуватиме трохи більше 2 тисяч гривень.

В "УЗ" запевнили, що попит на польський напрямок - в пріорітеті компанії. Тому і відкривають нові можливості для пасажирів. Як ними скористатися? І що з умовами в потягах? Розкаже Олена Мендалюк.

Перший потяг Дніпро-Хелм вже на пероні. І хоча до відправлення ще близько години - дніпряни вже поспішають зайняти свої місця. Пані Тетяна розповідає, квитки купили заздалегідь, бала однією з перших.

Тетяна - жителька Дніпра:

Це набагато легше. Відправлення з нашого міста. Їхати до Києва не зовсім зручно, тому що з квитками завжди проблема. Я вважаю, що це дуже добре.

Щодня 10 вагонів доправлятимуть до Хелма майже три сотні пасажирів. Потяг має підвищений комфорт. Зробили його на Кременчуцькому заводі.

Софія - жителька Дніпра:

Влітку я їхала у Львів і порівнюючи умови, я дуже здивована. Я ніколи не бачила таких потягів. По-перше, у місцях, по-друге, вішаки є, індикатори, навіть можна викликати провідника.

Є у вагоні і спеціально облаштоване купе для людей з інвалідністю.

Можна повністю полку у різних форматах і так її підняти, ну для зручності пасажира. Тут також є виклик провідника. Мало лі, людині погано. Можна звʼязатися із провідникокм, попросити допомоги.

У дорозі - близько 20 годин.

В довгу дорогу для пасажирів ми маємо велике різномаїття чаїв. Зокрема, у нас є бойовий, з донатами на ЗСУ та розвідувальний - по 5,50 з кожного стаканчика йде на донати.

Пані Анастасія три роки поспіль за сімейними обставинами їздить до Польщі. Дотепер на дорогу витрачала по декілька діб, тому їздила раз на півроку.

Анастасія - жителька Дніпра:

Їздила я через Київ. Дорога, плюс добиратися довго. Тут швидше. В потяг сіла. На кордоні не так як ми з перевізниками їздили, довго стояли. Тут все комфортно.

Дмитро Ярошенко - начальник потяга:

Насамперед це комфорт для пасажирів, їм не потрібно їхати в автобусі, чи стояти на кордоні. Їхати відпочиваючи у вагонах, де ти можеш відпочити, лягти, поспати, це важливо.

До Варшави пасажирів везтиме вже інший потяг. Він на українців чекатиме по прибуттю у Хелм.

Вийшли з одного вагона, сіли в Інтерсіті і через 3 години вони в Варшаві. У них там продають квитки кондуктора. Сіли на вільні місця, навіть у вагоні їх купити. Можна на сайті в них. То нема проблем.

Олег Гудзеляк, представник Пасажирської компанії "Укрзалізниці":

Це все можна купити в онлайні. Скористатися мобільним додатком "Укразалізниці", де можна купити квиток з Дніпра до Хелма і в той же час скористатися додатком польської залізниці, де можна абсолютно без проблем купити з Хелма до Варшави. Квиток з Хелма до Варшави коштує близько 500 гривень, з Дніпра до Хелма - 2200 грн.

У перевізника кажуть, мають шалений попит на польський напрямок. Тому і відкривають нові можливості для пасажирів.

Олег Гудзеляк, представник Пасажирської компанії "Укрзалізниці":