За результатами змагань кожен власник собаки побачив недоліки в підготовці й поїхав додому - далі працювати

Вони теж допомогають охороняти наш кордон. Вірні помічники, вони можуть бути і охоронцями, і штурмовиками, затримають злочинця - навіть у суцільній темяві. А ще - можуть знайти міни та вибухівку.

У Харкові провели змагання атакуючих псів. На першість з'їхалися зо три десятки кінологів зі своїми підопічними. Хто переміг? І в яких дисциплінах? Про все в репортажі Світлани Шекери.

Перед змаганнями один з учасників надягає товстелезні ватні штани. Він виконувати роль так званого "фігуранта". І саме на нього має зреагувати собака. Подвійні рукави. Надійно закритими мають бути ноги, руки й тулуб. Обличчя захищає шолом із сіткою.

Там же зуби, щелепи. Це ж не комарик.

І ось - перший пес на старті. Його в імпровізованому будинку, у темній кімнаті, вже чекає "так званий" порушник.

І вівчарку вже не стримати.

Пес миттєво орієнтується в темряві і знаходить порушника. Той, щоправда, намагається відбиватися.Від "фігуранта" пса вдається відтягти тільки власниці. Ця бельгійська вівчарка на прізвисько Скар всі свої навички відпрацьовує на службі.

Позивний Сова: співробітник пенітенціарної служби:

Його основна задача - це масове заворушення в місцях позбавлення волі. Він вже був задіяний от цими всіма подіями, 24-го числа були намагання у правопорушників, заключонних. От такі превентивні дії в нього шикарні. Це мощный голос, вид, і так, він дуже любить кусатися.

Малінуа на прізвисько Румі разом із хазяйкою прийшла як глядачка. Хоча вона теж багато чого вміє.

Олена, власниця собаки:

У нас стоит защита на зубках. Для того, щоб клики не ламалися. Собака робоча, вона часто працює, щоб зберегти клики, стоїть захист.

Ще один етап змагань - захоплення злочинця на відкритому просторі. Цей пес ще зовсім молодий. Йому усього півроку. Та із завданням від впорався...

І відятгти його може лише власник.

Пан Дмитро каже, свою Валькірію тренував як домашнього охоронця. Головне, каже, навчити вівчарку миттєво виконувати команди хазяїна.

Дмитро, власник собаки:

Найголовніше, щоб вона могла зупинитися. Коли вона виявляє агресію, щоб її можна було зупинити. І в перші чергу, ти це тренуєш.

Після відпрацьованих на змаганнях вправ додаткових винагород для собаки вже й не потрібно.

Дмитро, власник собаки:

Вона отримала свою нагороду, вона покусала костюм, для неї це найвища нагорода. Те, що вона була у контакті з людиною. Вона чинила опір. Вона боролася. У німецьких вівчарок робочого розведення найбільше бажання - це працювати.

А от Морган - на таких заходах вперше. Собака хоч і тренується, та деякі моменти ще треба підтягти.

Сергій, власник собаки:

Вона не знала, що робити в якійсь певній там кімнаті, у темряві не працювала. Перший млинець комом. Ми будемо тренуватися, займатимемося.

Співзасновник тренувального центру, ветеран повномасштабної війни, каже, тут зібралися собаки з різних підрозділів - деякі приїхали одразу з бойових відряджень.

Сергій Лукінов, співзасновник дресирувального центру:

Это і підрозділи поліції, спецпідрозділи, та підрозділи Нацгвардії і ЗСУ. Это штурмовые собаки, вони должны зробити задержание, захваты, ну и то, что положено.

За результатами змагань кожен власник собаки побачив недоліки в підготовці й поїхав додому - далі працювати. Для того, щоб виховати робочу вівчарку тренуватися необхідно щодня.