Самі розробляють, самі збирають, самі виготовляють деталі та вузли. В Миколаєві працює лабораторія дронів для ЗСУ. Девайси від місцевих майстрів вже понад рік допомагають нашим бійцям нищити ворога на фронті.

Українській армії безпілотники передають безкошовно. А виготовляють їх завдяки донатам. В лабораторії розробників побувала Марина Михайловська.

Це лабораторія зведеного загону ЗСУ "Злі птахи". В команді лише цивільні. Виготовляють FPV-дрони.

Максим Олійник - інженер зведеного загону ЗСУ "Злі птахи":

Пілот бачить в окулярах те, що бачить дрон через камеру і керує ним в реальному часі. Це дозволяє ефективно використовувати боєприпаси. Хлопці чипляють постріли від РПГ гранати, саморобні вибухові пристрої і напряму скеровують їх.

Тут розробляють і виготовляють розвідувальні, ударні та дрони-ретранслятори. Все збирають вручну.

Олександр Воздвиженський - інженер-конструктор зведеного загону ЗСУ "Злі птахи":

Ми аматори. Довелося своїм шляхом йти з нуля. Розробляти крило, дивитися, як воно буде поводитися в повітрі, і, коли ми дійшли до потрібного результату, ми зупинилися на даній моделі крила і будемо використовувати.

Один дрон - це декілька годин роботи та декілька сотень доларів. Через те, що комплектуючі нині важко отримати з-за кордону, а ще й вони надто дорогі, доводиться їх виготовляти самотужко.

Завдяки 3D-принтеру в інженерів з'являються необхідні пластикові деталі. Багато з них унікальні, потрібні саме для конкретного коптера.

Олександр - інженер 3D-друку:

Працюю з інженерами, опитую, що потрібно, який функціонал повинна мати деталь. Чи силова вона, чи ні. Чи має якісь нагрузки. Роблю заміри, роблю деталь.

Після випробувань дрони відправляють на фронт. Їх там активно використовують в боях.

Максим Олійник - інженер зведеного загону ЗСУ "Злі птахи":

Насправді йде технічне змагання інженерів з того і з нашого боку. Хто що вигадає краще. І найголовніше: хто зробить це більше, краще і швидше. Велике значення має кількість. І ми, на жаль, в цьому програємо.

Налагодити масове виробництво дешевих та легких у збірці дронів нині - місія цивільних. Українські ентузіасти сподіваються на державну підтримку, але розраховують передусім на донати від таких же небайдужих звичайних людей.

ЗБІР НА БОЙОВУ ТА ДОСЛІДНИЦЬКУ РОБОТУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАГОНУ "ЗЛІ ПТАХИ"

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