Архітектори мріють про мить, коли Палац Шувалових наповнять звуки музики, а не будівельних інструментів.

Він міг би стати окрасою Черкащини. Але стоїть без реставрації. Палац графа Шувалова нині консервують на зимівлю. За реанімацію будівлі взялись архітектори та реставратори, працюють без залучення державних коштів і мріють повернути палацу попередній вигляд - початку 20 століття. Більше про ентузіастів, які зберігають культурну спадщину у сюжеті.

Будівельні паркани не зупиняють охочих побачити архітектурне диво Тальнівщини. Пані Валенина приїхала із родиною, про відвідини палацу Шувалових мріяла десятиліття.

Валентина, відвідувачка замку:

Воно гарне і так стоїть, а якщо його приобразити чи поновити, то це буде окрасою для Тальнівщини.

Палац Шувалових був збудований у традиціях данської національної архітектури, автором його був відомий Андреас Клеменс, і це єдина його памʼятка в Україні. Фахівці два роки досліджували закордонні архіви, аби зрозуміти, яким був палац спочатку.

Анатолій Ізотов, керівник палацо-паркового комплексу:

Було відібрано близько 600 зразків інтерʼєрів, ми на сьогодні знаємо повністю колір, матеріал фактуру, були проведені і екологічні дослідження, топографічні, геодезичні, архітектурні, історичні, піднято великий пласт.

Перебудови та недолугі спроби реставрації за радянських часів потроху вбивали палац, кажуть фахівці. Нині за оригінальними кресленнями вони повертають будівлі первинний вигляд.

Найперше завдання - законсервувати палац на зиму. Для цього закривають усі віконні та дверні отвори та відновлюють вентиляцію.

Володимир Хмара, працівник палацо-паркового комплексу:

Багато було накидано сміття, воно підтягує вологу і ті ями і шахти, які були ззовні, ми зробили консервацію наскільки це можливо, щоб відвести осадки, які будуть на зимовий період.

Працюють, не залучаючи державні кошти, а лише за донати небайдужих.

Анатолій Ізотов, керівник палацо-паркового комплексу:

Була пропозиція створити спец рахунок, туди приходять в нас донати, приходять кошти від екскурсій, це позабюджетний рахунок, приходять кошти від реалізації сувенірної продукції, зараз налаголжуємо роботи щодро розробки облікової документації.

Водночас архітектори продовжують роботу над документацією для комплексної реставрації. Після цього шукатимуть фахівців і гроші на відбудову.

Василь Сітько, голова Тальнівської територіальної громади:

Є люди, які будуть добровільно приїздити, є такі реставратори, які хочуть приїжджати і по благодійності робити потихеньку якусь реставрацію, для цього саме головненам потрібен проект реконструкції і реставрації.

Та попри все, палац приймає туристів, на стінах у залах з'явились архітектруні і виконавчі креслення, а його кімнати потроху наповнюють старовинними меблями.

Люди подивились, шо палац живе. Їм, я впевнений, шо це сподобалось, і вони почали віддавати меблі, наприклад, ось ця скриня, нам віддала тальнівчанка, співробітнция Музею історії Києва, і ми отримали памʼятку у памʼятці, бо в нас не тіки скриня, а ще й повністю оздоблена.

Архітектори мріють про мить, коли Палац Шувалових наповнять звуки музики, а не будівельних інструментів.