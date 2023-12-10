Маштабний флешмоб. Десятки зіркових артистів - під одним дахом. І все це заради підтримки дітей, які боряться з важкими захворюваннями.

Усі гості могли донатити на подарунки дітям до зимових свят. І це не іграшки чи гаджети. Комусь - потрібні дорогі ліки, комусь - коштовна операція. Репортаж Валерії Глущенко.

Благодійний концерт із десятками зіркових гостей до Дня Святого Миколая - проходить у прміщенні одного з найбільших тороговельних центрів столиці.

Головна мета акції "Під подушкою" - підтримати дітей, що боряться з онкологічними захворюваннями. Єва рік тому перемогла рак третьої стадії. Тридцять блоків хіміотерапії, десятки процедур. Під час лікування навіть деякі медики опустили руки, але мама - вирішила битися до кінця.

Єва Клочан, дівчина, що поборола рак:

В мене було багато ситуацій, коли я вже валялась та мене просто відкачували... і тільки тоді я зрозуміла, наскільки ціне життя. Що воно одне.

Єва з власного досвіду розуміє - підтримка для хворих надзвичайно важлива. На благодійному концерті дівчина задля того, щоб кожному, хто так само, як і вона колись, нині бореться за життя, сказати - здаватися не варто.

Єва Клочан, дівчина, що поборола рак:

Весь час потрібні ліки, а вони дуже дорого коштують. Не всі можуть оплатити хімію. За кордоном дорого, а в Україні хімію деяку складно дістати.

Благодійники, які опікуються хворими дітьми, наголошують - у середньому три родини щодня дізнаються про онкологію в їхньої дитини. І найчастіше у боротьбі з хворобою потрібні величезні гроші.

Світлана Пугач, директорка зі стратегічних партнерств благодійного фонду:

Будь-хто може задонатити на дарунок для здоров'я укр дітей, які зараз боряться з раком. Це і спец ліки, вітаміни і оплата опепрацій.

Я вдячна, що ви тут. І я рада, що ми все таки реалізували цей проєкт "Під подушою".

Проведення благодійної акції ініціювала блогерка Даша Квіткова. Каже - навіть в умовах війни ми не маємо забувати про тих, у кого свій особистий фронт і свій особистий ворог в організмі.

Даша Квіткова, ініціаторка благодійної акції "Під подушкою":

Ці діти торкнулись моєї душі. Напевно, тому що я мама і я знаю, як це. Я приходила до дітей в Охматдит, там були мами, які слідкують за мною. Вони знайомили мене із своїми дітками. І це торкається глубини душі. І ти не можеш не допомогти. Бо ти бачиш, що ти їх маленька надія.

На цих кадрах співачка Марта Липчей зі сцени виконує пісню з мотивуючою назвою "Волю в кулак". Просто під час композиції проходить масштабний флеш-моб із небаченою кількістю учасників.

Віталій Зорін, національний реєстр рекордів України:

Наймасовіший флешмоб. Участь рали 386 учасники. Але організатори обрали окреме приміщення. Ми рахуємо зазвичай за 30 хв, а тут за дві хвилини.

Марта Липчей, співачка: