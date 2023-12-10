Яка ситуація в Маріуполі: мер міста розповів деталі [ Редагувати ]
Близько 40% місцевих жителів Маріуполя залишаються без опалення і світла. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, чи збираються окупанти розв'язувати цю проблему.
Насправді минулими вихідні були показовими, на початку тижня дуже постраждала енергосистема міста. По-перше, через бойові дії, по-друге після ранкового шторму. На сьогоднішній день у місті знаходяться близько 80 тисяч українців і приблизно 70 тисяч громадян росії.
"Працювало аж цілих 3 бригади, які відновлювали енергопостачання. На сьогоднішній день ситуація така ж сама, ситуація не змінилась, ми бачимо те саме. Велика кількість людей залишається без тепла, без освітлення. Це іде клаптиками, десь з'являється, десь зникає, на пару год, на добу. Як це відбувається не розуміють навіть окупанти", - додав він.
За його словами, вони вирішують ситуацію лише, якщо почитати, що вони пишуть. На ділі нічого не відбувається.
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