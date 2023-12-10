Німеччина наступного року планує передати Україні 200 тисяч снарядів [ Редагувати ]
Німеччина наступного року планує передати Україні близько 200 тисяч снарядів.
Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройєр, повідомляє Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
"Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона", - заявив він.
При цьому Бройер додав, що наразі німецька промисловість нарощує виробництво.
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