Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування України повинно супроводжуватися серйозними змінами в системі безпеки кордонів США, але двопартійна група сенаторів, яка намагається знайти компроміс, не досягла значного прогресу, оскільки до відходу Конгресу США на різдвяні канікули залишилося менше тижня.

"Цього тижня Білий дім почне діяти більш активно", - заявив Мерфі.

Він додав, що важливо знати, чи підпише президент США Джо Байден будь-яку перспективну угоду.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на виробництво та постачання 155-мм артилерійських снарядів для України на 142 млн євро. Про це йдеться у заяві компанії.