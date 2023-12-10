Велика Британія запровадила санкції проти двох агентів російського ФСБ. Це хакери, які були задіяні у безпрецедентній за обсягами шпигунській кампанії. Тривала вона 8 років. Цілями агентів були політики, чиновники, журналісти та представники громадських організацій. З подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Британський уряд звинуватив російське ФСБ у втручанні у внутрішню політику. Мова йде про кібер-шпигунство. Мережу хакерів дослідили аж до безпосередніх виконавців. Це агент ФСБ Руслан Перетятко та програміст Андрій Корінець. Вони працюють в групі під назвою "Зоряна хуртовина", яка підпорядковується цетру 18 при Федеральній службі безпеки рф. Хакери отримували доступ до електронної переписки, копіювали чутливу інформацію, перебільшували її та видозмінювали на користь росії. А потім зливали в публічний простір.

Лео Догерті, заступник міністра закордонних справ Великої Британії:

Вони добре вивчали ціль та готувалися до контакту з нею, збирали інформацію в соцмережах та на робочих платформах. Коли знаходили шляхи доступу - створювали фейкові сторінки, видавали себе за інших і вибудовували довіру. А потім надсилали шкідливе посилання, яке надавало доступ в систему. І хоча вони працювали з робочими та бізнес імейлами, насамперед вони працювали з приватними електронними поштами.

Найджел Інкстер, колишній агент британської розвідки:

Ми говоримо про електронну пошту та переписування, яке не було засекреченим, а отже воно не дуже сильно захищене, як професійне переписування на чутливі теми. Отже це було дуже прямолінійний злом з використанням дуже знайомих прийомів - фішингові листи і таке інше. Це було нескладно для них. Але очевидно, що вони це робили дуже зосереджено, у великих масштабах і протягом тривалого часу.

Це тривало 8 років. І хоча жертви хакерів воліють не зізнаватися, відомо, що це сотні людей. Серед них і чиновники, і депутати, і журналісти. Група "Зоряна хуртовина" відома своєю роботою не лише у Великій Британії, але й у США та в Євросоюзі. Найактивнішою вона завжди стає напередодні виборів.

За результатами тривалого розслідування, Лондон наклав санкції на двох членів кібер-угруповування. Щоправда, це жодним чином не вплине на їхню роботу. Вони спокійно можуть продовжувати атакувати британську політичну еліту. США теж приєдналися до цих санкцій і навіть пропонують винагороду 10 млн доларів за будь-яку інформацію про хакерів Перетятка та Корінця. Британське МЗС викликало на килим російського посла. Щоправда, той був зайнятий і відправив замість себе підлеглого.

Найджел Інкстер, колишній агент британської розвідки:

У нас багато закордонних гравців, які намагаються зібрати розвіддані у Великій Британії. Якщо взяти найсерйозніших - це Китай, росія, Іран, і значно менше - Північна Корея, але присутні й інші значно менші сили, які намагаються це робити, бо пришестя інтернету зараз робить шпигування набагато простішим і набагато менш ризикованою справо, ніж було раніше.

Лео Догерті, заступник міністра закордонних справ Великої Британії:

росія має тривалий послужний список безрозсудної, невибіркової та дестабілізуючої зловмисної кібер-активності, вплив якої відчутний по всьому світові. За останні роки, партнери нашого уряду викривали численні спроби російської розвідки атакувати критичну інфраструктуру. Тож ми працюємо в тісній співпраці з нашими партнерами з розвідки над тим, щоби встановити сучасні інструменти з кібер-шпигунства на чутливих об'єктах.

Одна із жертв Зоряної хуртовини - колишній очільник британської розвідки Річард Діарлав. Він попередив, шо росія не зупиниться ні перед чим, аби підірвати критичну інфраструктуру та національну безпеку. Діарлав наполягає, що Британія перебуває у стані сірої війни з росією.

Днями жителів країни закликали купувати ліхтарі, свічки та аптечки першої допомоги, аби приготуватися до кібер-атак та можливих перебоїв зі світлом. Заступник прем'єр-міністра Олівер Дауден наполягає, що Британія має зберігати аналогові можливості в цей цифровий час, щоби витримати напади на критичну національну інфраструктуру.