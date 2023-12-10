Переслідування та примусове виселення з рідного Криму: у Києві відбулася презентація фільму "Тиха Депортація" [ Редагувати ]
Тиск, переслідування та примусове виселення з рідного Криму. У Києві відбулася презентація фільму "Тиха Депортація". В стрічці - про долю кримськотатарських родин, які потрапили під російські репресії. Під тиском окупаційної влади вони були витіснені за межі рідного півострова. На допрем'єрному показі побувала Ярина Марків.
Дежавю - геноциду 44-го. Насильницьке виселення кримськотатарського народу з історичної батьківщини. Тоді - у товарних вагонах, а зараз - тихо. Без зайвої уваги.
"Тиха депортація" - документальний фільм про ув'язнення, катування, переслідування і тиск росії на кримськик татар.
В 2022 году был вынужден покинуть Крым. Потому что я себя не представляю как российский военнослужащий.
Стрічка створена телепроєктом "Крим.Реалії", української служби "Радіо Свобода". Редакторка Анжеліка Руденко - розповідає, почувши від активістів історії кримських татар та загарбницьку політику на "виселення", зрозуміла: про це має знати і Україна, і весь світ.
Анжеліка Руденко, журналістка-редакторка стрічки:
Не повірите, це дійсно люди виїжджають вулицями, містами, селами, районами і ми боїмося, що в якийсь момент російська влада просто посадить, не з нового, не вивезе. У чому основна складність? У всіх родичів є з Криму і це велика сміливість і відвагу взагалі не боятися розказати свою історію. І треба надати належне цим героям. Вони кажуть: "Це частина нашої боротьби, ми будемо говорити правду, ми будем розказувати, ми не будемо боятися".
Сім життєвих історій кримських татар, розкиданих по усьому світу, уособлють масштаби трагедії. Стрічку знімали в Польщі, Туреччині, Німеччині, Бельгії ...і в окупованому Криму. Там, дружина ув'язненого росіянами криськотатарського активіста, усвідомлюючи ризик - не побоялась говорити правду на камеру. У фільмі - унікальні кадри з приватних архівів героїв фільму.
Дмитро Джулай, режисер-сценарист стрічки:
Сейран - чоловік однієї з наших героїнь, він був активістом знімав повідомляв про утиски кримських татар і вже невдовзі потрапив у вязницю і зараз він змушений - 15 років російський суд йому дав ув'язнення - от він зараз перебуває за сотні кілометрів від рідного дому у в'язниці. Дуже багато кадрів, на яких зображено звіряче ставлення, коли російські силовики вриваються, забирають чоловіків, діти плачуть.
Ельвіна Сеітбуллаєва, продюсерка:
Ще інший герой, якого катували електрострумом. Його я теж, з нею особисто і під час спілкування ми теж як організатори цього фільму... переживала, аби не тиснули на їх батьків чи родичів. Вони усвідомлювали всі ці ризики і розказали свою історію про те, що відбувається, як росія намагається знищити народ кримських татар. І це не головна ціль і чому вони прийняли участь - це для того, щоб про російську систему дізналася якомога більше людей дізналися побільше людей не тільки в Україні в Криму і також за кордоном.
Розповідає продюсерка фільму Ельвіна Сеітбуллаєва, яка також тікала з Криму під час окупації. Зйомки далися нелегко, ділиться оператор Микита Ісайко.
Микита Ісайко, оператор стрічки:
Зйомки були дуже важкі. Ми були обмежені по часу і було багато переїздів, бо герої були розкидані по всій Європі. Це й Польща, і Німеччина, і Бельгія. І тому дуже був щільний графік. За всю свою, так сказати, операторський свій стаж, більше 20 років - це було найважче відрядження.
Наша знімальна група побувала на допремʼєрному закритому показі фільму. Із запрошених гостей - військові, представники Мелджілісу та політики.
Олексій Данілов, секретар РНБО:
Стосується ситуації, повʼязаної з Кримом, з кримськими татарами - це дуже складна доля. Якщо ми не будемо це зберігати, якщо ми не будемо давати їм надію на повернення, то навіщо це все. Врешті-решт світ має побачити, що російська федерація як країна, яка зробила для себе мету зробити велику кількість колоній і живитися за рахунок цього...це має припинитися. Я думаю, що це один із кроків, я більш ніж впевнений, що це буде для всього світу.
Телевізійна прем'єра документального проєкту відбудеться сьогодні на регіональній мережі "Суспільного" о 23:35.
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