Ізраїльські військові ліквідували нового командира одного із батальйонів ХАМАС [ Редагувати ]
Ізраїльські військові ліквідували нового командира батальйону "Шеджайя" ХАМАСу Емада Крікае. Попередній командир батальйону ХАМАС також був убитий ЦАХАЛом раніше під час війни.
Про це заявив ЦАХАЛ у Telegram.
Військові зазначили, що з 2019 року Крікае обіймав посаду заступника командира батальйону "Шеджаія" ХАМАС. Раніше він відповідав за підготовку з протитанкових ракет у бригаді міста Газа.
Крікае також брав участь в обстрілі протитанковими ракетами і терористичних рейдах, проведених на ізраїльській території.
Після того як під час війни було знищено командира батальйону "Шеджаія" ХАМАСу, Крікае тимчасово обійняв посаду командира батальйону, після чого його також убив ЦАХАЛ.
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