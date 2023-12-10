Ізраїльські військові ліквідували нового командира батальйону "Шеджайя" ХАМАСу Емада Крікае. Попередній командир батальйону ХАМАС також був убитий ЦАХАЛом раніше під час війни.

Про це заявив ЦАХАЛ у Telegram.

Військові зазначили, що з 2019 року Крікае обіймав посаду заступника командира батальйону "Шеджаія" ХАМАС. Раніше він відповідав за підготовку з протитанкових ракет у бригаді міста Газа.

Крікае також брав участь в обстрілі протитанковими ракетами і терористичних рейдах, проведених на ізраїльській території.

Після того як під час війни було знищено командира батальйону "Шеджаія" ХАМАСу, Крікае тимчасово обійняв посаду командира батальйону, після чого його також убив ЦАХАЛ.

Раніше ГУР розкрило деталі операції евакуації українців із Сектору Гази.