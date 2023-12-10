Ужгородці щиро вірять, що зможуть подарувати свято у родини Марійки та Руслана

Пробіжи - та допоможи. В Ужгороді відбувся благодійний марафон. На старті зібралося майже 2 сотні бігунів. І всі - у святковому вбранні. Заради чого бігли - наш репортаж.

На Театральну площу Ужгорода завітав Святий Миколай і не один, а їх тут майже 2 сотні. Містяни одягли різдвяні костюми і готуються до благодійного забігу.

Святослав Богдан та Оксана - жителі Ужгорода:

Ми взагалі бігаємо, і сьогодні вирішили підтримати акцію. Ми бігали постійно, бігали з дітками і це дуже гарна урочиста акція. Я хотів притворитися дитиною Миколая, щоб всі думали, що з нами Миколай біжить.

У святкове вбрання Алла одягла навіть свого лабрадора. Нині разом долатимуть дистанцію.

Алла - жителька Ужгорода:

Це Боніта, дєвочка наша. Їй рік. Біжимо 2 км. Боніта, побіжим? Дай лапу. Молодець.

Ярослав із сином щойно прийшли. Капелюхи ще не встигли одягнути. Але вже готові творити дива.

Ярослав - житель Ужгорода:

Це той день, коли стаються дива, і хтось як диво хоче отримати іграшку, а для когось ваєжливим є як диво, щоб мати можливість виздоровіти, або поправити здоровʼя і цей забіг сьогодні саме в такому ракурсі…- допомогти.

Забіг сьогодні і справді чудотворний. Мета його зібрати кошти на лікування двох важкохворих ужгородців.

Алла Чернобук - директорка Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міськради:

Цього разу ми збираємо на лікувапння онкохворої дитинки- це Марійка Татач, на її реабілітацію та лікування, а також збиратимуть на працівника Джейбілу, в якого теж онкологія.

Спершу - розминка. І за хвилину вже стартують.

Ужгородці щиро вірять, що зможуть подарувати свято у родини Марійки та Руслана. І вже зовсім скоро, вони подолають недуги.

Святослав - житель Ужгорода: