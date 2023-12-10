У свої 18 вона добровільно пішла до військкомату і наполегливо просилася на фронт: історія війни [ Редагувати ]
Вона могла би зараз боротися за чемпіонський титул з художньої гімнастики, здобувати науковий ступінь з міжнародної економіки. Але вона обрала інший шлях. Пішла захищати Україну.
Валентина Коркішко - зараз старша навідниця мінометної батареї. Її історія приголомшує навіть досвідчених воїнів. Після нападу росії 24-го лютого, Валя, у свої вісімнадцять, добровільно пішла до військкомату і там наполегливо просилася на фронт. Зараз Валентина воює на гарячому Бахмутському напрямку. Її вражаюча історія.
по темі
Допомогу жінкам-військовим, ветеранкам та їх родичам надаватимуть 40 медзакладів. Наразі угоду вже уклали з пологовим будинком та приватним медцентром
Громадські активісти довго шукали однодумців, а згодом і спонсорів. Чи все задумане їм вдалося зробити? Розкаже Мар'яна Мартин.
Вікторія Балицька була на заході й розкаже розлогіше
Шалена мотивація - саме це відрізняє наших військових від окупантів
Штаб швидкого реагування жіночого ветеранського руху "Veteranka" був створений у першу добу повномасштабного вторгнення. Що вже зробили для фронту і що роблять просто зараз?