Вона могла би зараз боротися за чемпіонський титул з художньої гімнастики, здобувати науковий ступінь з міжнародної економіки. Але вона обрала інший шлях. Пішла захищати Україну.

Валентина Коркішко - зараз старша навідниця мінометної батареї. Її історія приголомшує навіть досвідчених воїнів. Після нападу росії 24-го лютого, Валя, у свої вісімнадцять, добровільно пішла до військкомату і там наполегливо просилася на фронт. Зараз Валентина воює на гарячому Бахмутському напрямку. Її вражаюча історія.