Зеленський завтра поїде у США: зустрінеться з Байденом [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде у Сполучені Штати. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
"1 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.
Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.
Раніше ми писали про те, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги.
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