Учасники автопробігу та всі, хто святкують Хануку, наголошують: темряву можна перемогти лише світлом!

Четвертий день одного з найважливіших юдейських свят року! За традицією, щодня запалюють по одній свічці на спеціальному свічнику. У Києві на честь свята єврейська спільнота влаштувала автопробіг. Наш репортаж.

Ще до початку автопробігу учасники виконують імпровізований танець.

І вже за кілька хвилин - колона автомобілів вирушає в дорогу. Проводити автопробіг - уже традиція для киян, які святкують Хануку.

Ісраєль Асман - син Головного Рабина України:

В цей раз в нас автопробіг добрих справ. Тут йдуть і пункти незламності, скориє і всі наші автівки, які займаються добрими справами.

Цьогоріч Ханука триває з сьомого до п'ятнадцятого грудня. Це важливий період для єврейського народу. Основна традиція свята - запалювати свічки на спеціальному свічнику - ханукії. Кожного дня - по одній.

Хана Асман - дружина Головного Рабина України:

Це свято починає свою історію більше 2000 років тому, коли греко-сирійці захватили ієрусалимський храм. Коли горстка євреїв перемогла, потім ввійшла та очистила храм і там був лише один глечик масла.

Цього глечика, за переказами, вистачило б максимум на одну добу. Але сталося диво - він горів вісім днів. З тих пір на Хануку обов'язково ставлять на стіл страви, які готують на маслі.

Хана Асман - дружина Головного Рабина України:

Чудо масла, це пончики, драники, це блінчіки.

Учасники автопробігу та всі, хто святкують Хануку, наголошують: темряву можна перемогти лише світлом! І навіть маленька свічка здатна принести багато сяйва. Тому у кожній машині - ханукія із запаленими свічками.

Ісраєль Асман - син Головного Рабина України: