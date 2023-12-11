Четвертий день одного з найважливіших юдейських свят року: єврейська спільнота влаштувала автопробіг [ Редагувати ]
Четвертий день одного з найважливіших юдейських свят року! За традицією, щодня запалюють по одній свічці на спеціальному свічнику. У Києві на честь свята єврейська спільнота влаштувала автопробіг. Наш репортаж.
Ще до початку автопробігу учасники виконують імпровізований танець.
І вже за кілька хвилин - колона автомобілів вирушає в дорогу. Проводити автопробіг - уже традиція для киян, які святкують Хануку.
Ісраєль Асман - син Головного Рабина України:
В цей раз в нас автопробіг добрих справ. Тут йдуть і пункти незламності, скориє і всі наші автівки, які займаються добрими справами.
Цьогоріч Ханука триває з сьомого до п'ятнадцятого грудня. Це важливий період для єврейського народу. Основна традиція свята - запалювати свічки на спеціальному свічнику - ханукії. Кожного дня - по одній.
Хана Асман - дружина Головного Рабина України:
Це свято починає свою історію більше 2000 років тому, коли греко-сирійці захватили ієрусалимський храм. Коли горстка євреїв перемогла, потім ввійшла та очистила храм і там був лише один глечик масла.
Цього глечика, за переказами, вистачило б максимум на одну добу. Але сталося диво - він горів вісім днів. З тих пір на Хануку обов'язково ставлять на стіл страви, які готують на маслі.
Хана Асман - дружина Головного Рабина України:
Чудо масла, це пончики, драники, це блінчіки.
Учасники автопробігу та всі, хто святкують Хануку, наголошують: темряву можна перемогти лише світлом! І навіть маленька свічка здатна принести багато сяйва. Тому у кожній машині - ханукія із запаленими свічками.
Ісраєль Асман - син Головного Рабина України:
Всі євреї України підтримують Україну, тому що ми всі стоїмо на стороні добра, на стороні світла, тому всі підтримуємо Україну і Україна переможе.
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