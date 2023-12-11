В Ужгород привезли Вифлеємський вогонь: словацькі скаути передали його закарпатським пластунам [ Редагувати ]
В Ужгород привезли Вифлеємський вогонь. Словацькі скаути передали його закарпатським пластунам в Кафедральному греко-католицькому соборі. Звідти вогонь поїде в інші міста України, в тому числі на фронт. Репортаж Мар'яни Мартин.
Вогонь з Вифлеєму привезли скаути зі Словаччини. Ще вчора його доставили туди з Австрії. Скаути поспішили передати частинку божественної теплоти у сусідні держави. І передусім завітали в Україну. А саме в Ужгород.
Мартін Махарік - представник словацького скаутингу:
Вогонь доправили в Австрію, у місто Лінц, а звідти у Словаччину. Сьогодні ми прибули в Україну. Також наші скаути повезли вогонь в Польщу. Для нас це дуже важливо бути нині тут. З того дня як почалася війна, наш скаутський дім поповнився українським клубом. Це 250 осіб. Ми віримо, що скоро настане мир в Україні.
Скаути Словаччини вже 5-й рік поспіль передають українцям вогонь миру. Приймають його закарпатські пластуни. Їхнє завдання - розвезти вогонь по всій Україні. Кажуть, цього року часточку вифлеєського тепла везтимуть з особливим побажанням.
Тетяна Гимон - пластунка:
В першу чергу це з побажання миру, щоб війна закінчилася, щоб додому повернулися ті, хто, на жаль, вже декілька років не були. Щоби донести цей вогник, цю теплоту до людей, яким воно дійсно потрібно. І далі кажен від свічечки, кожен запалює свою свічечку і так Вифлеємський вогонь шириться світом.
Останні три роки пластуни та скаути зустрічалися на кордоні. Цьогоріч гості приїхали у головний храм греко-католицької єпархії у центрі Ужгорода. Тут зустріли вогонь з молитвою. А після святкової літургії, взяти собі часточку вифлеємського світла змогли всі охочі.
Хтось понесе його додому, рідним, а от військовий Василь вогник з Вифлеєму вже сьогодні повезе побратимам.
Також сьогодні вогонь відправлять у Львів, Чернівці та Київ. Пластуни вірять, що разом з ним понесуть Україною любов, тепло та мир.
Софія - пластунка:
Цей вогонь для мене символізує мир, добро, щастя, свободу для українського народу і розвиток, який дає нам запал в душі, щоб ми всі вірили і знали, що перемога прийде.
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