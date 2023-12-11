росія атакувала Україну балістикою та безпілотниками: що вдалося збити [ Редагувати ]
У ніч на 11 грудня 2023 року відбулася атака окупантів на територію України за допомогою безпілотників типу "Shahed", які вилетіли з окупованого Криму, з районів Чауда і Бельбек.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили у соціальних мережах, що загалом було виявлено 18 запусків ударних безпілотників "Shahed-136/131".
Всі ворожі безпілотники були успішно знищені системами протиповітряної оборони в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", головним чином на Миколаївщині. Ефективно діяли зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти нанесли удар по Київщині восьма балістичними ракетами, використовуючи північний напрямок, ймовірно, з Брянської області росії. Усі вісім цілей були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".
Важливо відзначити, що раніше у Києві спрацювала ППО, повітряна тривога була оголошена після вибухів.
Також влада повідомила про травмованих в результаті нічної атаки на Київ.
Нагадаємо, НАТО не збирається чекати, доки росія відновить свої збройні сили після поразки в Україні. Організація забезпечить своїх членів та союзників усім, що необхідно їм для оборони.
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