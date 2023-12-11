Протягом дня групи російських військових здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. Зафіксовано 52 вибухи. Обстріляні території включають Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Новослобідську та Середино-Будську громади.

У Середино-Будській громаді ворог використовував міномети, що призвело до 10 вибухів. Краснопільська громада стала об'єктом мінометного обстрілу (3 вибухи), обстрілу з FPV-дрону (1 вибух) та вогневого впливу з автоматичної стрілкової зброї.

У Великописарівській громаді зафіксували обстріл з гранатометів (28 вибухів). Новослобідська громада постраждала від 5 мін, скинутих росіянами на їхню територію. Білопільська громада отримала обстріл з ракетно-стрілецької зброї (5 вибухів).

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня 2023 року відбулася атака окупантів на територію України за допомогою безпілотників типу "Shahed", які вилетіли з окупованого Криму, з районів Чауда і Бельбек.