На Сумщині росіяни скинули на одну з громад 5 мін [ Редагувати ]
Протягом дня групи російських військових здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. Зафіксовано 52 вибухи. Обстріляні території включають Білопільську, Краснопільську, Великописарівську, Новослобідську та Середино-Будську громади.
У Середино-Будській громаді ворог використовував міномети, що призвело до 10 вибухів. Краснопільська громада стала об'єктом мінометного обстрілу (3 вибухи), обстрілу з FPV-дрону (1 вибух) та вогневого впливу з автоматичної стрілкової зброї.
У Великописарівській громаді зафіксували обстріл з гранатометів (28 вибухів). Новослобідська громада постраждала від 5 мін, скинутих росіянами на їхню територію. Білопільська громада отримала обстріл з ракетно-стрілецької зброї (5 вибухів).
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