Під час щоденного звернення до українців президент Володимир Зеленський розповів про результати зустрічей та переговорів, що відбулися в Аргентині.

"Обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша, світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень і стійкого зростання: хай бідності стане менше, сили - більше. І хай свобода тільки зростає.Тут же, в Буенос-Айресі, провів перемовини ще з трьома лідерами країн регіону: Парагвай, Уругвай, Еквадор. Обговорили нашу міжнародну роботу з ними, нашу співпрацю.

На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто – і зрозуміло, що про наші, європейські справи. Сьогодні ж говорив із Президентом Франції Макроном та Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – дві телефонні розмови. Про спільну роботу на рівні Євросоюзу та про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку", - додав Зеленський.

Президент провів зустріч із спільнотою українців у Аргентині, представниками тих, чиє коріння тут утікає вглиб історії десятиліть та століть. Він висловив вдячність за їхній внесок у збереження української культури, ідентичності та мови.

Нагадаємо, у неділю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Аргентині провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.