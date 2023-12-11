Нічний удар по Києву: влада показала наслідки атаки (фото) [ Редагувати ]
Вранці 11 грудня Київ став об'єктом ракетного обстрілу, і влада надала інформацію про наслідки цієї ворожої атаки.
За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, системи ППО успішно ліквідували всі об'єкти, які були націлені противником.
Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі, - повідомив очільник КМВА Попко.
Згодом у КМВА показали наслідки атаки у мікрорайоні Бортничі. Минулося без жертв. Наразі на місці працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи.
Нагадаємо, у ніч на 11 грудня 2023 року відбулася атака окупантів на територію України за допомогою безпілотників типу "Shahed" та балістичних ракет.
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