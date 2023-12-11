Балістичні ракети рухаються дуже швидко, і системам протиповітряної оборони залишається лише кілька хвилин для реакції та усунення потенційної загрози. Таким чином, тривогу в Києві та області оголосили негайно після спостереження перших вибухів.

Про це повідомив речниа Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, цієї ночі росіяни запустили ракети, які рухалися балістичною траєкторією і прилетіли з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально - лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити, - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня 2023 року відбулася атака окупантів на територію України за допомогою безпілотників типу "Shahed"та балістичних ракет. У Києві спрацювала ППО, повітряна тривога була оголошена після вибухів.