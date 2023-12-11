Під час нічної атаки 11 грудня російські сили направили дрони-камікадзе з Кримського півострову на південні регіони.

Деталі та наслідки атаки повідомили Сили оборони півдня.

Підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони півдня успішно знищили всі 18 дронів-камікадзе: два на Одеській області, три на Херсонщині та 13 на Миколаївщині.

Уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило, - зазначили у відомстві.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив, що через падіння уламків пошкоджена інфраструктура трьох громад. Крім того, російські війська нанесли удари по акваторії та місту Очаків.

Нагадаємо, вранці 11 грудня Київ став об'єктом ракетного обстрілу, і влада надала інформацію про наслідки цієї ворожої атаки.