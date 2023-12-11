У зв'язку з воєнним станом в Україні було скасовано святкові дні, визначені Кодексом законів про працю (КЗпП). Про це йдеться у законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Відповідно, Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня), які припадають на понеділки, будуть вважатися робочими днями, і не передбачено додаткових вихідних.

Прийнятий Верховною Радою у березні 2022 року закон вніс суттєві зміни до трудового законодавства, введення воєнного стану супроводжується обмеженнями прав і свобод людини та громадянина, що передбачені Конституцією. В результаті цього закону всі святкові дні були скасовані.

Згідно з опитуванням КМІС у 2023 році, більшість населення України (приблизно 70%) відзначає Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята. На другому місці знаходиться День Незалежності України (63%), а на третьому - День захисників та захисниць України (54%).

Святкування Нового року, яке традиційно відзначається у всьому світі і раніше ділило перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз займає п'яте місце в рейтингу популярності (52%).

Нагадаємо, рік 2024 під патронатом Зеленого Дерев'яного Дракона принесе багато радісних подій. Дракони в китайській культурі вважаються найбільш пошанованими тваринами.