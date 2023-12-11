У Торгово-промисловій палаті України розповіли про можливе значуще зменшення асортименту деяких продуктів на полицях українських магазинів через блокування польського кордону.

Президент ТППУ Геннадій Чижиков розповів про це під час національного телемарафону, зауваживши, що перед зимовими святами питання наявності та ціни продуктів завжди викликає занепокоєння серед українців.

Можуть виникнути деякі проблеми з цитрусовими, які є важливим атрибутом новорічного столу і завозяться з-за кордону, каже Чижиков.

"Основні центри, з яких везуть цитрусові, це склади в Європі - Гамбург та Роттердам. А для України головний поставник цього важливого новорічних продукту – це Греція, Туреччина. Тому, вони йдуть в більшості через такі країни як Румунія та Молдова. Тут деякі проблеми можуть бути, але я б не став дуже песимістично до цього ставитись. Так, деякі перебої будуть, але не так, щоб ми побачили це дуже сильно на наших полицях", - зазначив Чижиков.

Більш складне питання щодо імпорту польських молочних продуктів, а також деяких видів сирів.

"Тут питання трохи складніше. Я спілкувався з виробниками молочних продуктів і тут вже залежність двох країн. Польська сторона теж залежить від української молочної сировини, так як і ми. Наші два ринки доповнювали один одного протягом останнього року-двох. З точки зору молочної продукції, колеги з асоціації виробників кажуть, що більшості продукції вистачить", - підкреслив Чижиков.

Також він зазначив, що асортимент яблук, які раніше імпортували з Польщі, здатна замістити продукція українських виробників.

Він додав, що єдине питання залишається щодо інших "новорічних подарунків, до яких ми звикли". "Так, у цих імпортерів зараз не все просто. Вони шукають можливості і залізничним транспортом, і в обхід через Молдову та Румунію, доставляти свої новорічні подарунки, які ми хотіли би побачити під ялинкою. Будемо сподіватися, що все в них вийде",- зазначив президент ТПП України.

Раніше "Подробиці" проаналізували, як вплине блокада українсько-польського кордону на наявність продуктів в супермаркетах та їхні цінники.