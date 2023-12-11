Розкрито ще одну унікальну особливість iPhone 16 [ Редагувати ]
Компанія Apple планує значно модернізувати мікрофони у майбутніх моделях iPhone 16, заявив інсайдер Мін-Чі Куо, що є довіреним джерелом інформації для MacRumors.
У своїх наступних смартфонах Apple акцентує увагу на функціях власного генеративного ШІ, схожого на GPT, яке буде інтегровано з голосовим асистентом Siri. Для поліпшення якості прослуховування Siri, iPhone 16 отримає спеціальні мікрофони з високим співвідношенням сигнал/шум, що ефективніше виділять голоси людей від інших звуків. Також ці нові мікрофони будуть мають покращений захист від вологи, що робить систему мікрофонів iPhone 16 найбільш просунутою у всій історії айфонів.
Аналітик вказує, що вартість виробництва мікрофонів для iPhone 16 збільшиться на 100-150% порівняно з iPhone 15, і це може призвести до підвищення цін для користувачів. Куо додав, що нові функції Siri стануть ключовою перевагою iPhone 2024 року, проте багато з них можуть не працювати на старих моделях iPhone.
Нагадаємо, музична стрімінгова платформа Apple Music підбила підсумки 2023 року та опублікувала список ТОП-100 найпопулярніших композицій в Україні.
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