Операція щодо усунення Іллі Киви була довгоочікуваною і добре підготовленою. Служба безпеки України показала ексклюзивні відеокадри з місця проведення операції проти зрадника в Підмосков'ї.

Цю інформацію надає "РБК-Україна" із посиланням на свої джерела.

Згідно з цими джерелами, унікальна спецоперація СБУ готувалась тривалий час. За даними джерел у СБУ, Ілля Кива був визначений як одна з ключових цілей, і його рухи та звички вивчалися з докладністю.

Незважаючи на серйозний рівень охорони, ліквідацію Киви провели під Москвою, неподалік від того місця, де зрадник часто створював антиукраїнські відеоматеріали. На відеозаписі видно спостережний пункт, де на зрадника очікувала заслужена кара.

Раніше голова СБУ Василь Малюк наголошував, що ліквідація Киви - це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Як зазначав Малюк, смерть - це єдина перспектива, яка чекає ворогів України.

Хто такий Ілля Кива і за що його ліквідували - читайте тут.