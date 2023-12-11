Рф завжди причетна до конфліктів у світі, зокрема і в Латинській Америці - Зеленський [ Редагувати ]
Росія завжди причетна до конфліктів, які спалахують у світі. Це актуально і для країн Латинської Америки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.
Глава держави під час візиту до Буенос-Айреса дав інтерв'ю представникам латиноамериканських ЗМІ. Він заявив, що Україна зацікавлена у тому, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у формулі миру.
"Я дуже зацікавлений в об'єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об'єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна - Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав'єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи", - сказав президент.
На думку Зеленського, Україна та Аргентина можуть працювати у сфері безпеки, діджиталізації, енергетики та товарообігу. Але питання безпеки залишається номером один.
Український президент також заявив, що Росія завжди прямо чи опосередковано дотична до тих конфліктів, які сьогодні спалахують у різних куточках світу. Зокрема, питання безпеки актуальне і для Латинської Америки.
Зеленський також пояснив, що обрав Аргентину першою для візиту, оскільки побачив чітку позицію нового президента щодо України. Крім того, Аргентина - одна з найбільших країн регіону, тому на неї дивляться як на лідера.
Нагадаємо, у неділю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Аргентині провів важливі зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.
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