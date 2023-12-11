Росія тільки на сході втрачає загиблими у 8 разів більше, ніж Україна. Та попри це ставка у ворога робиться все одно на людський ресурс.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в Telegram.

"На сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Попри це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс", - сказав він

На відміну від ворога, як зазначив генерал, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж 9-10 грудня окупанти втратили 50 одиниць техніки, серед них - 10 броньованих машин, 4 танки та 6 артсистем.